Il Ministro Bussetti a Milano per discutere delle criticità del sistema salute

Prevenzione, cura e assistenza: come impatta la gestione quotidiana del “sistema salute” sul tessuto urbano delle grandi città? Nell’era delle smart city, in una società sempre più informatizzata e con una popolazione che invecchia, come armonizzare i grandi centri di eccellenza con il resto del tessuto urbano, dal trasporto degenti agli aspetti sociali?

Di questo e altro si parlerà venerdì 15 marzo all’Hotel Principe di Savoia (p.zza della Repubblica, 17 - Milano) in un’intera giornata dedicata alle risposte e soluzioni messe a punto dal sistema sanitario regionale lombardo come possibile modello per l’Italia, con un focus dedicato alle problematiche del comportamento alimentare nella Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla prevenzione di questo tipo di disturbi.

La kermesse, organizzata per il secondo anno da Esclusiva Srl e Inrete Srl, con il patrocinio del Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano e Associazione Amici delle Stelline, alternerà interventi degli operatori del settore, medici ma anche associazioni, a quella della politica, degli investitori e del volontariato.

La giornata si aprirà alle ore 10.00 con una tavola rotonda sul tema “La Sanità e la sfida dell’autonomia” alla quale interverranno Luca Coletto – Sottosegretario di Stato alla Salute e Giulio Gallera – Assessore al Welfare di Regione Lombardia.

Alle ore 10.30, focus su “Milano e la sua competitività: ricerca e industria” con Fabrizio Sala – vicepresidente Regione Lombardia, Massimo Scaccabarozzi – Amministratore Delegato e Presidente di Janssen Italia e presidente di Farmindustria, Marco Simoni – presidente Fondazione Human Technopole.



Alle ore 11.30, tavola rotonda su "Territori e innovazione: la città che guarda al futuro" con Elena Zambon – presidente di Open Zone, Sergio Liberatore – Managing Director IQVIA, Giuseppe Bonomi - amministratore delegato di Arexpo e Andrea Ruckstuhl - director EMEA Lendlease.

A seguire, spazio dedicato alla Giornata del Fiocchetto Lilla con due momenti dedicati. A partire dalle ore 12.30, presentazione del libro Diabete e Alimentazione con gli autori: lo Chef Stellato del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, Antonio Ceriello – direttore Dipartimento Diabetologia dell’IRCCS MultiMedica Sesto San Giovanni e Gabriele Riccardi – Direttore dell'UOC di Diabetologia, AOU Policlinico Federico II, Napoli.

Seguiranno, a partire dalle ore 14.00, due sessioni tematiche dedicate ai giovani, sul tema “Rispondere al disagio”. La prima sessione sarà introdotta dal presidente dell’ISTAT Gian Carlo Blangiardo che presenterà gli ultimi dati sui fattori di rischio per la salute negli adolescenti e giovani, con particolare riguardo agli stili di vita.

Discuteranno dei dati: Marco Bussetti – Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Stefano Bolognini – assessore alle politiche sociali, abitative e disabilità Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino – assessore al Welfare Comune di Milano e Mario Furlan – fondatore City Angels.

Alle ore 15.00, al via la seconda sessione dedicata al disagio giovanile con Never Give Up Talk, riflessioni e proposte per affrontare i disturbi alimentari con Stefania Sinesi – presidente di Never Give Up, Stefano Erzegovesi – responsabile Centro Disturbi del Comportamento Alimentare Ospedale San Raffaele di Milano e Claudia Mazzeschi – direttore Dipartimento Università degli Studia di Perugia.

Di problematiche legate al cibo si parlerà anche alle ore 16.30 con Emanuele Monti – presidente della Commissione Sanità Regione Lombardia, Alessandro Cattaneo – deputato, Mariangela Rondanelli – Università di Pavia e Daniela Abbatantuono – Fondatrice associazione Fraparentesi.

Alle ore 15.30, sarà affrontato il tema della cronicità, al centro della riforma regionale lombarda, con focus sui modi per migliorare la gestione della presa in carico. Interverranno: Luigi Cajazzo – direttore generale dell'Assessorato al Welfare Regione Lombardia, Francesco Ferri, presidente Lombardia Informatica, Annarosa Racca – presidente Federfarma Lombardia, Giovanni Corrao – professore Statistica Medica Università Studi Milano Bicocca, Ovidio Brignoli – Vicepresidente Simg, Società italiana di Medicina Generale e delle Cure primarie, Giovanni Apolone – Direttore scientifico IRCSS Istituto Nazionale Tumori Milano

Alle ore 17.30, sessione di chiusura per parlare di sanità, grandi opere e legalità con Attilio Fontana – Presidente di Regione Lombardia, Mario Palazzi – sostituto procuratore della Repubblica Tribunale di Roma e il Generale Cosimo Di Gesù – comandante provinciale Guardia di Finanza Roma. Moderatore d’eccezione Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it