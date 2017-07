"Il Mostro di Milano", da oggi in libreria

Da oggi è presente in tutte le librerie milanesi Il Mostro di Milano (Mursia Editore, pag 472, euro 17) il nuovo romanzo di Fabrizio Carcano, il giallista milanese che di recente ha vinto con oltre 16.000 download “Milano da Leggere” - idea nata e realizzata dal Sistema bibliotecario cittadino in collaborazione di Atm, l’azienda del trasporto pubblico, con l’obiettivo di far conoscere e diffondere la lettura noir anche in digitale.



Undici donne ammazzate, un solo colpevole: ispirato a una storia vera di cronaca milanese Il Mostro di Milano è un giallo da brividi. Milano, 12 dicembre 1969. Poche ore prima dello scoppio della bomba in piazza Fontana una monaca viene massacrata all’esterno di un convento in periferia. Inizia l’orrore per una città, distratta dalla strage della Banca dell’Agricoltura che non si accorge di una mattanza al femminile: nel giro di pochi mesi una mano assassina massacra prostitute ma uccide anche “donne perbene”. Tocca al commissario Maspero, un uomo dalla doppia vita, schiavo dell’alcool e del gioco, con amicizie discutibili nel mondo criminale e con un segreto che gli opprime il cuore, far luce su questi efferati delitti attraverso un’indagine che lo condurrà nei meandri più oscuri della cattiveria umana. In una città dilaniata dall’odio politico e da ferite che non si rimarginano, il commissario Maspero incrocia nel suo percorso investigativo un religioso, un inquisitore del Sant’Uffizio, inviato dalla Santa Sede per catturare il misterioso ‘figlio del peccato’. Due investigatori diversi, al servizio dello Stato e della Chiesa, uniti in un’indagine da brivido, per fermare la mano omicida del “Mostro di Milano”.



Fabrizio Carcano è nato a Milano nel 1973. Giornalista professionista, attualmente scrive di politica, di cronaca nera e di pallacanestro per diverse testate nazionali e locali. Con Mursia Editore ha precedentemente pubblicato altri sei romanzo noir dedicati ai misteri e al fascino di Milano dopo Gli Angeli di Lucifero (2011) e La tela dell’Eretico (2012), Mala Tempora (2014), Ultimo grado (2014), L’erba cattiva’ (2015) e Una brutta storia (2016).