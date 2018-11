Il noir milanese al Pisabook festival con Roberto Caputo e Nadia Giorgio

Il noir milanese al Pisabook festival con gli autori Roberto Caputo e Nadia Giorgio

Torna l’ormai tradizionale appuntamento per l’editoria indipendente con il Pisa book festival che quest’anno giunge alla sua 16esima edizione

La kermesse, in programma dal 9 all’11 novembre a Pisa, è nata nel 2003 con la missione di offrire una grande vetrina agli editori indipendenti e ospita ogni anno autori italiani e stranieri. Una tre giorni dedicata alla cultura con 160 editori per un programma variegato che spazia dalla narrativa, al fumetto, passato per la poesia e ai tanti workshop di scrittura.

Ovviamente non poteva mancare il noir e, accanto ad autori di fama internazionale come Dolores Redondo, ci saranno anche i due milanesi Roberto Caputo e Nadia Giorgio con il loro ultimo romanzo Passaggio all’inferno. Ambientato a Milano, il noir dal ritmo veloce vedrà la squadra della Digos confrontarsi con organizzazioni criminali internazionali, dai nigeriani agli ex militari serbi, fino alla mafia italiana.

Un tema quanto mai attuale: la malavita che gestisce i traffici legati all’immigrazioni clandestina e in particolare alla tratta delle donne. Un business secondo al mondo solo a quello delle armi, che ogni anno vede sbarcare sul nostro paese circa 70mila giovani, quasi tutte minori e provenienti dalla Nigeria. Passaggio all’inferno è edito dalla storica casa editrice genovese De Ferrari, con la quale i due autori hanno già pubblicato diversi romanzi. Caputo ha un passato importante nella vita politica milanese, già assessore del Comune di Milano e Presidente del Consiglio provinciale, oggi, è un opinionista per diverse testate e blog. Giorgio, giornalista, si occupa di comunicazione e lavora per un istituto di credito.

L’appuntamento con gli autori per un firmacopie è sabato 10 novembre alle ore 15 presso lo stand P131.