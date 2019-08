Majorino: il Governo Conte? 'Ha nel Nord il suo fianco scoperto'

di Pierfrancesco Majorino



È del tutto evidente che questo governo ha nel "nord" un suo fianco scoperto possibile. O meglio una pagina d'opposizione già scritta che potrà essere facilmente cavalcabile se non se ne terrà conto sin dai primi passi.



È una questione da affrontare in termini di persone coinvolte (ma non di figurine per le "correnti" messe a caso), di priorità e di scelte.



Sui temi centrali delle autonomie, degli investimenti, delle infrastrutture, del sostegno alla creazione di lavoro (e dunque del dialogo con tutto il tessuto imprenditoriale) e della enorme e drammatica pagina costituita dal nord impoverito (e rimosso) - bisognoso di politiche sociali, ad esempio sulla casa, molto più radicali rispetto a quanto fatto negli ultimi vent'anni - si giocherà un bel pezzo di futuro di questa complicata e interessante sperimentazione politica che sta venendo alla luce a Roma. E che non solo a Roma deve essere percepita.