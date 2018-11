Il nuovo volto di piazza Cordusio: meno banche, più fashion e lifestyle

Non solo Uniqlo: l'arrivo del colosso giapponese della moda e dell'abbigliamento conferma il graduale cambiamento in atto in piazza Cordusio. Nota sino ad oggi come piazza milanese delle banche, sta cambiando volto con l'arrivo di numerosi player del mondo del fashion e del lifestyle. Fa il punto Pambianconews.com, che riportando quanto riferito dal Sole24Ore, riferisce di una imminente apertura per Yamamay, proprio di fianco a Uniqlo, con il propio flagship più grande al mondo. Inoltre, il palazzo di Generali verrà riconvertito e arriverà il cinque stelle lusso di Meliá International. In via Oreficin attese le vetrine di Tommy Hilfiger, Under Armour e Levis. Nuovo concept alo studio anche per Palazzo Broggi, mentre l'apertura di Starbucks all'ex palazzo delle Poste è già realtà. In Piazza Cordusio sono stati firmati ben 15 contratti di nuovi affitti negli ultimi 12 mesi. E, per la zona, si sta discutendo anche di un progetto di pedonalizzazione che potrebbe diventare realtà l’estate del 2020.