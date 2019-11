Il panettone Motta compie 100 anni

Come ricorda Pambianco News, sono passati 100 anni da quanto Angelo Motta inventò il pirottino, l’involucro di carta plissettata che ha reso celebre il suo panettone. L’imprenditore di Gessate, riuscì a trasformare un piccolo forno in un’azienda di nota in tutto il mondo. Grazie all’idea del pirottino, il panettone di Motta, alto e soffice, è divenuto un simbolo dell'azienda. La storia di Motta per il centenario diventa oggetto di un volume edito da Utet Grandi Opere con le foto di Francesco Piras e i saggi originali di Fabiana Giacomotti, “Motta è Motta è Motta” e “La pubblicità Motta”, che ricostruiscono i momenti più importanti della sua storia.