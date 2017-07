Giorgio Gori, Alessandro Alfieri e Fabio Pizzul

Il patto del pergolato di Berti: Alfieri-Guerini-Gori, comincia la corsa



In fondo, tutti sanno che Da Berti, a due passi dal palazzo della Regione, si è sempre fatta la politica. Bipartisan, davanti al piatto di stagione. In questo periodo vanno forte i fioroni freschi con il formaggio, che gli avventori del ristorante della politica regionale consumano con invidiabile assiduità sotto il pergolato, all'aperto. E poi, si mangia bene: Craxi ordinava il bollito misto, Veltroni il risotto alla Beccaia e Formigoni il riso al salto, cotto nella padella imburrata. Chissà che cosa si sono fatti portare, l'altro giorno, Alessandro Alfieri, Lorenzo Guerini e Giorgio Gori - scrive oggi il Foglio - Il primo, segretario regionale, il secondo ex vicesegretario nazionale e il terzo possibile candidato a sfidare Roberto Maroni e attuale sindaco di Bergamo.



Le portate sono segrete. Il tema, mica troppo: secondo quanto risulta al Foglio, i tre hanno parlato di come iniziare la campagna elettorale per la scalata (durissima, durissima) del Palazzo della Regione, che incombe là a cinquanta metri, sopra il pergolato, ma che oggi come oggi pare irraggiungibile. Anche perché il percorso è quantomai tortuoso. Primo scoglio: le primarie. Richieste a gran voce dai cattolici, con il consigliere regionale Fabio Pizzul e l'assessore comunale Marco Granelli che mobilitano il mondo cattolico per spingere Alfieri a dare il via alla competizione. Tuttavia sembrano inutili a una parte del partito, le primarie. Tanto più che Pisapia ha già detto pubblicamente che Gori gli piace, eccome. "Il problema non è il gradimento su Gori - spiega al Foglio Fabio Pizzul (che per inciso è stato il più votato a Milano, l'ultima volta) - Il problema è vincere le elezioni. E per vincere le elezioni bisogna allargare su diverse realtà lombarde che sono fuori dai partiti, senza le quali la partita diventa difficilissima. Maroni è forte: per batterlo meglio fare prima le primarie piuttosto che partire con una campagna elettorale già puntata verso le elezioni.



In sintesi: la società civile si coinvolge con le primarie. Tuttavia il punto politico fa il paio con il punto personale: Fabio Pizzul s'offre. La cosa non pare troppo elegante, ma lui taglia corto: "Io mi metto a disposizione. Se per fare le primarie serve che faccia un passo indietro io, sono pronto a farlo. Ma purché le primarie si facciano". Un metodo all'incontrario rispetto a quello di Majorino, che invece permaneva in campo per far fare le primarie a Sala (e per contarsi, cosa della quale campa ancora oggi). Altra obiezione alle primarie: c'è poco tempo. Soprattutto se Maroni riesce a convincere i suoi consiglieri a mollare la cadrega e dimettersi (cosa impossibile). "Perché, qualcuno sa quando ci sono le elezioni? - sfotticchia Pizzul - E allora diciamo che quella del tempo è una scusa. A forza di aspettare, il tempo passa e non c'è più".



Alessandro Alfieri non si smuove di un millimetro - si legge sempre sul quotidiano diretto da Claudio Cerasa - Vanno fatte o no? "Vanno verificate le condizioni per la condivisione di una candidatura unitaria di centrosinistra e movimenti civici". Tradotto: no, se Gori lavora bene e viene digerito anche da Mdp e cespugli vari. "Io di nomi non ne faccio - sfotticchia (anche lui) Alfieri - Parliamo di candidatura unitaria e basta. Il tempo? Forse sfugge a qualcuno che c'è un quadro politico regionale diverso da quello nazionale. Non è facile costruire una posizione di centrosinistra con soggetti che rischiano di essere contrapposti a livello nazionale. Quindi meglio costruire una coalizione larga di centrosinistra. Non è come per i comuni, il livello regionale è più distante, quindi le primarie non avrebbero quel forte coinvolgimento che hanno avuto ad esempio a Milano. O presentano del valore aggiunto, altrimenti meglio partire subito con una candidatura unitaria". Chiusa finale per un teatrino che (dovrebbe) restare aperto ancora per poco: "Venerdì all'assemblea regionale decidiamo". E lo statuto? Silent leges inter arma.