Il premier Conte a Milano tra Politecnico e Human Technopole

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Politecnico di Milano per assistere alla cerimonia di inaugurazione del 157esimo anno accademico. Ad accoglierlo c'era il padrone di casa, il rettore Ferruccio Resta, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala e al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana . Presenti anche il ministro delle pari opportunita' Elena Bonetti e quello delle infrastrutture Paola De Micheli. Durante la cerimonia intervento in video collegamento con Luca Parmitano, astronauta dell'agenzia spaziale europea, Esa.

Sala a Conte: "Abbiamo bisogno di un governo forte"

La presenza del premier Giuseppe Conte alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano non e' da considerare "scontata" ed e' "molto significativa. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prendendo la parola in aula magna, lo ha sottolineato. "Credo che sia proprio da milanesi - ha detto il sindaco - offrire collaborazione e essere disponibili a fare la nostra parte". E cosi' come "Credo che Milano possa offrire tanto, allo stesso tempo ha bisogno di un governo forte e di una solida, continua e proficua relazione con il governo - ha sottolineato -. Quindi la sua presenza e' molto significativa". Noi sulla strada giusta ci siamo ed e' il momento di dare di piu' a chi e' in difficolta'".

Nel pomeriggio l'inaugurazione di Human Technopole

Nel pomeriggio il premier Conte parteciperà all'inaugurazione della nuova sede di Human Technopole. Con la piena riconversione di Palazzo Italia, il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita completa la propria sede diventando, di fatto, il cuore pulsante della 'Cittadella della Scienza' italiana. Human Technopole allarga infatti il suo perimetro nel centro di Mind, il Milano Innovation District, quell'area di Milano dove si e' svolto l'Expo 2015, proprio in prossimita' dell'Albero della vita. E' prevista la presenza del vicepresidente della Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala; del presidente della Fondazione Human Technopole, Marco Simoni, del direttore della Fondazione Iain Mattaj e di Diana Bracco, presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, che e' stata presidente di Expo 2015 e Commissario per il Padiglione Italia. L’appuntamento è per le ore 12.00, presso la nuova sede Human Technopole (Cargo 11, via Cristina Belgioioso, 171 - Milano).