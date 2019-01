Il premier Conte a Piazza Affari

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mercoledì 30 gennaio sarà a Milano. In mattinata il premier sarà in visita alla Borsa Italiana, seguirà un incontro con il sindaco Giuseppe Sala a Palazzo Marino.

Nel pomeriggio Conte vedrà il Presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e il Presidente della Regione, Attilio Fontana, per poi concludere la giornata con una cena al ristorante Ruben, della Fondazione Pellegrini (via Francesco Gonin, 52), con le persone che si trovano in situazioni temporanee di emergenza e fragilità economiche e sociali.