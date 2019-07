Il Premier Conte alla mostra 'Genio e Impresa'

"Il genio di Leonardo interpretato in maniera molto interessante. Una mostra, davvero particolare, che merita di essere vista". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ieri sera al termine dell'incontro con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, commentando la visita alla mostra 'Genio e Impresa. Da Leonardo e Ludovico alle grandi storie di innovazione dei nostri giorni', rassegna multimediale, organizzata da Assolombarda e Regione, a Palazzo Lombardia (piazza Citta' di Lombardia-Spazio espositivo-lato viaGalvani). La mostra e' aperta al pubblico - con ingresso gratuito - fino al 15 settembre tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 19 (il giovedi' fino alle 22).

"Il presidente Conte - ha spiegato il governatore Fontana - e' rimasto piacevolmente sorpreso dall'originalita' di un'esposizione che unisce la storia alle nuove tecnologie. La Lombardia da secoli e' terra vocata all'innovazione, dove e' forte il binomio fra la capacita' di coniugare creativita' e intuizione con utilita' e funzionalita'. Mi auguro che gia' in questo primoweek end di apertura siano in molti i cittadini che sirecheranno a Palazzo Lombardia". Sono 30 i racconti di impresa rappresentati che esplorano l'innovazione che nasce dall'incontro tra due persone attraverso un allestimento innovativo e totalmente immersivo. In particolare, la relazione che si crea tra 'genio' - concompetenze tecniche - e 'imprenditore' - con competenze manageriali. A cominciare dall'intervista immaginaria a Leonardo e Ludovico, realizzata da Pietro Marani e Paola Cordera, che apre la mostra, e alle storie di innovazione, per esempio, del Gruppo Bracco con Ernst Felder e Fulvio Bracco; Pirelli con Maurizio Boiocchi e Marco Tronchetti Provera; Ferrari Giovanni Industria Casearia con Luciano Piergiovanni e Giovanni Ferrari; STMicroelectronics con Bruno Murari e Benedetto Vigna; Fili Paricon Alice Zantedeschi e Francesca Pievani.