Il Presidente Mattarella a Milano per i 25 anni dello Ieo

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' appena arrivato all'istituto Europeo di Oncologia (Ieo) per i 25 anni dalla fondazione. insieme a lui la figlia Laura. Ad accoglierlo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il questore Sergio Bracco, il prefetto Renato Sassone, e il presidente dello Ieo, Carlo Cimbri. Mattarella visitera' due luoghi rappresentativi dell'attivita' dwllo Ieo: un piano dove sono ricoverati pazienti di Senologia, Chirurgia Toracica e Urologia e un laboratorio di ricerca molecolare. Al termine della cerimonia la giornata del presidente prosegue con la.visita al Memoriale della Shoah.

"Lei rappresenta ogni giorno di piu' l'unita' della nazione. La sua vicinanza ci fa bene e ci sprona a fare meglio", ha detto il sindaco Sala, salutando il presidente Mattarella. "E se c'e' un messaggio da lanciare oggi da qui, da questa citta' al Paese e all'Europa - ha aggiunto - e' che l'Unione deve guardare a realta' come questa per ritrovarsi: produrre cultura, sostenere i piu' deboli ed essere all'altezza della propria storia". "Faro' di tutto - ha promesso - perche' Milano non si accontenti e continui ad essere speranza e ispirazione del Paese".