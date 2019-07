Il Salone dell’Auto trasloca da Torino a Milano

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – La notizia che Torino è costretta a dire addio al Salone dell’Auto, ha scosso il mondo politico piemontese e dell’impresa. Sono stati gli stessi organizzatori a informare che la kermesse a quattro ruote, organizzata fino a quest’anno al “Valentino”, per il prossimo anno si trasferirà a Milano. Nell nota degli organizzatori si precisa appunto che “la sesta edizione del Salone dell’Auto all’aperto Parco Valentino si svolgerà in Lombardia dal 17 al 21 giugno 2020”. “Seguendo la nostra vocazione innovativa - spiegano nella nota i promotori dell’evento - abbiamo scelto per il 2020 di organizzare la sesta edizione in Lombardia in collaborazione con Aci. Sarà un grande evento internazionale, all’aperto e con una spettacolare inaugurazione dinamica a Milano nella giornata di mercoledì 10 giugno 2020”. "Con 54 case automobilistiche, 700mila visitatori e oltre 2000 vetture speciali che hanno sfilato nel centro città, Parco Valentino si conferma pioniere di un nuovo concetto di motor show internazionale. Il modello Parco Valentino ha anticipato e ispirato le recenti evoluzioni introdotte dai grandi Saloni internazionali: Ginevra, Detroit e Parigi hanno infatti annunciato saloni diffusi per la città e test drive di vetture elettriche per le prossime edizioni".

"Sono furiosa per la decisione del comitato organizzatore del Salone dell'Auto di lasciare Torino dopo cinque edizioni di successo". E' quanto afferma la sindaca di Torino Chiara Appendino, che aggiunge: "Una scelta che danneggia la nostra citta', a cui hanno anche contribuito alcune prese di posizione autolesioniste di alcuni consiglieri del Consiglio Comunale e dichiarazioni inqualificabili da parte del vicesindaco". "Senza sottrarmi alle mie responsabilita' - spiega Appendino - mi riservo qualche giorno per le valutazioni politiche del caso".