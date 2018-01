Il sondaggio che ha convinto Silvio: centrodestra +12 punti con Fontana

di Fabio Massa

Eccolo, il sondaggio che ha convinto Silvio Berlusconi. Pare che Alessandra Ghisleri, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, glielo abbia recapitato nella tarda serata di ieri. E il grande capo di Forza Italia si è convinto che non c'era rischio a candidare Attilio Fontana alla guida di Regione Lombardia. Perché il divario tra centrodestra e centrosinistra è talmente ampio che la scarsa notorietà dell'ex sindaco di Varese sarà colmata dall'impegno delle liste elettorali in vista della prossima sfida, tra meno di due mesi. I numeri sono impietosi: centrodestra a sfiorare il 50 per cento. Centrosinistra indietro di 14 punti nel caso fosse stata candidata Mariastella Gelmini, di 12 punti con Attilio Fontana, che però deve fare tutta la campagna elettorale. E ancora, Movimento 5 Stelle oltre il 12 per cento. Liberi e Uguali al 2 per cento. Insomma, divario ampio, molto ampio. Molto diverso dal sondaggio di Ipsos che invece dava la partita aperta. Talmente diverso da risultare di difficile spiegazione: chi avrà ragione? Ad ogni modo, è bastato per convincere il presidente azzurro: Fontana va bene. Il concambio, poi, sarà sicuramente stato soddisfacente in termini di collegi e di rappresentatività sul territorio (leggasi Brescia). Anche perché Forza Italia, in tutta la Lombardia, è data in grande spolvero. Dopodiché, sondaggi a parte, solo le urne potranno dire quale sarà la verità.

fabio.massa@affaritaliani.it