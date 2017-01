Sala? Sposa una battaglia Leghista. Rai, la provocazione del Talebano

Il centrodestra dia man forte a Beppe Sala sulla battaglia per riportare parte della Rai a Milano, perché stavolta il neosindaco l’ha detta giusta.



Già qualche mese fa, infatti, su Affaritaliani.it abbiamo riportato la denuncia di Vincenzo Sofo (Lega Nord) che spiegava come la folle e antieconomica manovra con cui il carrozzone per eccellenza – la RAI – dismetteva investimenti su Milano per centralizzarli a Roma (in totale controtendenza rispetto ai movimenti dei privati del settore ma probabilmente in ossequio a qualche logica politica romanocentrica) stesse ammazzando un settore storico della nostra città, quello dell’audiovisivo, facendo perdere il lavoro a centinaia e centinaia di persone.



Diminuire gli investimenti in un territorio altamente tecnologizzato e con un indotto di qualità, per riallocarli secondo logiche politiche che ben poco hanno a che vedere con efficienza e qualità non è stata una grande mossa. Ma Pisapia ha sempre fatto orecchie da mercante. Forse perché, nonostante continui a spacciarsi per indipendente, l’icona dei radical chic è in realtà un disciplinatissimo uomo di partito e in quanto tale mai aveva voluto mettersi in contrasto con la sinistra romana. Cosa che invece pare abbia ora il coraggio di fare Beppe Sala, vestendo per un attimo i panni del buon manager e sposando una battaglia storica della Lega.



Perché va bene fare gli interessi del Pd, ma ogni tanto anche gli interessi della propria città un sindaco deve pur farli.



Walter Quadrini