Ilaria Pilar Patassini in concerto a Milano l'1 giugno

Ilaria Pilar Patassini torna in concerto, dopo una pausa di quasi due anni, in vista dell’uscita del prossimo album previsto per settembre. Arriva sul palco di Après-coup Milano, via Privata della Braida 5, il 1 giugno alle 22. La sua musica con influenze che vanno dal jazz, alla musica classica al folk si diffonderanno nelle sale del bistrot più Art déco di Milano.

L’artista proporrà il proprio repertorio insieme ad alcuni brani del nuovo disco in anteprima esclusiva, con particolare attenzione alla natura autoriale dell’interprete e autrice romana. Pilar sarà sul palco dell’Après-coup accompagnata, alla chitarra, da Antonio Ragosta.

Ilaria Pilar Patassini, cantante, autrice, attrice, speaker radiofonica, docente: all’attivo tre dischi e un percorso all'insegna della canzone con influenze che vanno dal jazz, alla musica classica al folk. Hanno scritto per lei e con lei Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Sandro Luporini. E' docente di interpretazione presso l'Accademia di Alta Formazione "Officina Pasolini" di Roma. Ha collaborato, in qualità di autrice e speaker radio, con la RSI (Radio Svizzera Italiana).

Svolge regolare attività concertistica in Italia e Canada. Nella primavera del 2019 escono 2 singoli che anticipano l'uscita di un nuovo album prevista per fine settembre e firmato quasi per intero dall'artista. Di formazione accademica e randagia, vive tra Roma, Alghero e i gate degli Aereoporti.

In occasione del concerto di Ilaria Pilar Patassini, Après-coup propone ai suoi ospiti un menu speciale a 22 euro (bevande escluse) che comprende un primo, un secondo e un dessert a scelta tra le nostre proposte. Consigliamo, a chi volesse approfittare dell’offerta speciale per la cena, di non presentarsi oltre le ore 20:30 così da poter cenare tranquillamente e poi fermarsi per il concerto

Info e prenotazioni: proscenio@apres-coup.it | 02.38243105BIGLIETTO D’INGRESSO PER IL CONCERTO: 15 EURO