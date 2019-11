Milano

Venerdì, 29 novembre 2019 - 16:41:00 Ilva, Sassoli: “Forni spenti? Fondi Ue per crisi da globalizzazione”. VIDEO Il presidente dell'Europarlamento David Sassoli intervistato per Italia Direzione Nord sull'Ilva: "In caso di forni spenti, fondi europei"

David Sassoli Ilva, Sassoli: “Forni spenti? Fondi europei per crisi da globalizzazione” Intervistato per Italia direzione Nord, evento che si terrà il 2 e 3 Dicembre alla fondazione Stelline di Milano, il presidente dell’Europarlamento David Sassoli parla della crisi dell’Ilva di Taranto. “Cosa potrebbe fare l’Unione Europea se veramente si spegnessero i forni? Ci sono fondi europei proprio destinati alle crisi prodotte dalla globalizzazione”. “L’Ilva è anche lo specchio di una politica europea sull’industria che deve essere ripensata. E’ il tema della ripresa industriale dell’Europa e qui naturalmente anche tante regole devono essere riviste, le regole della concorrenza, del mercato unico”. Ad Italia Direzione Nord, il 2 e 3 dicembre, parteciperanno, tra gli altri, i viceministri Stefano Buffagni e Matteo Mauri, il presidente del Copasir Raffaele Volpi, i presidenti di Regione Lombardia e Regione Piemonte Attilio Fontana e Alberto Cirio e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Ex Ilva, Sassoli: "Forni spenti? Fondi europei per crisi da globalizzazione