Imane Fadil: si infittisce il mistero sulla sua morte

Continua a far discutere la morte di Imane Fadil, la modella 34enne di origine marocchina, testimone fondamentale nei processi sui bunga bunga ad Arcore, deceduta il primo marzo alla clinica Humanitas.

Sul fascicolo dell'obitorio di Milano dove si trova il corpo di ragazza, si legge la scritta "Non farla vedere a nessuno". La Procura, che sta indagando per omicidio volontario, ha infatti predisposto di non fare avvicinare nessuno al cadavere in attesa dei risultati dell'autopsia.

Nel frattempo sono arrivati i primi risultati sui test sui veleni: Imane sarebbe risultata negativa ai test sui veleni più comuni e anche al test per la leptospirosi. La ragazza prima di morire aveva raccontato agli amici più cari che temeva di essere stata avvelenata.

Nei campioni di materiale biologico analizzati al Centro Maugeri di Pavia è stata riscontrata la presenza di 4 metalli, tra cui il cobalto, ma in dosi di poco sopra della norma, ma pare siano significative invece le tracce di radioattività rilevate nel corpo di Imane Fadil, al punto da ccreditare l’ipotesi che la donna sia morta per un avvelenamento dovuto proprio agli isotopi dei metalli pesanti.

L'ex premier Silvio Berlusconi, interpellato sulla morte della ragazza, ha negato di conoscere Imane, dichiarando "Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato".