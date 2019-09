Imane Fadil uccisa da un’aplasia midollare. Via libera a sepoltura



E' stato dato il nulla osta per la sepoltura di Imane Fadil, la testimone dell'accusa nei processi Ruby, morta il primo marzo scorso all'Humanitas di Rozzano, dopo un mese di agonia. A questo punto, dopo il via libera firmato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, la famiglia potra' provvedere al funerale alla giovane. Un'aplasia midollare, che impediva al midollo della giovane modella marocchina di produrre globuli bianchi e rossi, e' la malattia per la quale e' stata ricoverata in ospedale, ma sulle cause del fenomeno non c'e' ancora una spiegazione precisa. La relazione tecnica dei medici legali, richiesta dai magistrati, per dare una versione definitiva alle cause della morte, non risulta essere ancora pronta: la perizia potrebbe tuttavia essere depositata nei prossimi giorni.



Si e' deciso in ogni caso di trattenere alcuni campioni degli organi, per eventuali accertamenti in futuro. Dal momento che il fascicolo aperto per la morte di Imane Fadil era per omicidio volontario, in seguito a questi elementi, si potrebbe andare verso un'archiviazione del caso.