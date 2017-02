Immigrati, nuovi arrivi dal Friuli. La destra: "Regalo alla Serracchiani"

Serracchiani e i profughi

La Regione Lombardia accusa il governo di "vergognoso favoritismo" per aver dato il via libera al trasferimento di 50 migranti dal Friuli Venezia Giulia, governato dalla vice segretaria del Pd, Deborah Serracchiani. "E' gia' la seconda volta che il governo trasferisce i clandestini dal Friuli alla Lombardia - scrive, in una nota l'assessore leghista alla Sicurezza, protezione civile e immigrazione, Simona Bordonali -. E' francamente vergognoso questo favoritismo politico nei confronti degli amici di partito del governo e il conseguente accanimento contro la Lombardia, che accoglie oltre 23.300 aspiranti profughi, per un costo giornaliero di oltre 800mila euro al giorno, ed e' gia' la Regione piu' massacrata dal problema dell'immigrazione di massa. Queste persone vanno rimandate a casa, non trasferite in Lombardia".

Levata di scudi anche da parte del segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi, che si si chiede: "La Lombardia deve diventare l'hotspot del Friuli? Per quale ragione il ministero degli Interni ha autorizzato il trasferimento di 50 immigrati richiedenti asilo da Gorizia ai centri lombardi? La Lombardia sta ospitando oltre 23mila richiedenti asilo, il 14% di quelli presenti sul territorio nazionale: perché questi immigrati sono stati inviati in Lombardia, la Regione che ne ospita il maggior numero, dove le strutture sono già sature e non in altre Regioni che ne ospitano meno? Questo è l'ennesimo regalo del Governo del Pd alla Serracchiani: un regalo che poi tanto pagano quei fessi dei lombardi."

Anche Fratelli d'Italia protesta per il trasferimento in Lombardia di una cinquantina di migranti provenienti dal Friuli Venezia Giulia. Domani - lamenta il capogruppo di FdI in Consiglio regionale lombardo, Riccardo De Corato - arriveranno da Gorizia "50 migranti (e altri 50 andranno in Piemonte) per decisione del ministero dell'Interno, su richiesta della prefettura. Stesso cosa era successa nel giugno scorso, quando 100 persone vennero mandate a Milano e Varese, per la gioia della governatrice democratica Debora Serracchiani. Decisione del governo di centrosinistra, ovviamente". "Nella nostra Regione ci sono gia' 23 mila immigrati ovvero il 14% di tutti quelli ospitati in Italia - sostiene De Corato -: dovrebbe bastare questo a far capire che la Lombardia non ce la fa piu' e che non puo' essere vessata in questo modo. A Roma hanno scambiato il nostro territorio per un grande centro accoglienza a cielo aperto, ma siamo ormai saturi e non possiamo piu' accettare di essere presi di mira in questo modo dal centrosinistra al governo".