Immigrati scippano anziane disabili, Bolognini (Lega): espulsione immediata

Tentano di scippare due donne disabili, ma vengono inseguiti da un passante e arrestati dalla polizia. E' accaduto ieri a piazza Città di Lombardia a Milano, davanti alla sede di Regione Lombardia. Gli arrestati sono due cittadini gambiani di 19 e 24 anni.



Le due donne, di cui una non vedente, sono state avvicinate dai due uomini, che hanno provato a rubare la borsa di una delle due. Una guardia giurata di Palazzo Lombardia è intervenuta, ma i due uomini sono fuggiti. Un cittadino li ha quindi inseguiti e ha contattato il numero di emergenza, fornendo dettagli sulla posizione. Gli agenti sono così riusciti a bloccare e arrestare i due ragazzi.

Immigrati irregolari tentano scippo, Bolognini (Lega): espulsione immediata



"I due gambiani di 19 e 24 anni, entrambi irregolari, che hanno scippato due anziane disabili a Milano vanno espulsi immediatamente. Commettere un reato contro due signore anziane e disabili è un fatto gravissimo". Queste le parole di Stefano Bolognini, Commissario Lega Milano. Che aggiunge: "Un clandestino che arriva nel nostro paese o viene mantenuto in qualche centro o non ha altri modi per vivere che delinquere. Il problema è questo. Se uno straniero arriva nel nostro paese in modo regolare può integrarsi lavorando e mandando i figli a scuola, se arriva in modo irregolare rappresenta un problema sociale e spesso non ha altra possibilità che delinquere".