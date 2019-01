Immigrazione: in dieci in 50 metri quadri. E l'italiano che affittava...

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

C'era una volta l'immigrazione. I fenomeni migratori violenti generano sempre problemi. Il compito della politica è gestirli. Negli anni 60 e 70 arrivavano ondate di persone dal Meridione. Alcuni non affittavano ai terroni. Altri li piazzavano in 20 sotto lo stesso tetto, come bestie. Italiani quelli che arrivavano, italiani quelli che li sfruttavano. Violenza spicciola, vergogna quotidiana. Da dove vengo io, in quegli anni, si sono date case popolari a oltre 20mila persone. Non c'erano scafisti con i quali prendersela, perché tutti arrivavano in treno o caricando le 500. Non c'era da prendersela con nessuno scafista, perché erano tutti italiani. Quelli che salivano, quelli che li tartassavano. Quelli che li rifiutavano e quelli che li rifiutavano ma li facevano lavorare come bestie. Oggi è diverso. L'immigrazione arriva dall'Africa. L'immigrazione porta extracomunitari in Italia. Con culture non necessariamente compatibili. Con il razzismo strisciante. Ma anche con il benaltrismo buonismo immobilismo evidente. La Stazione Centrale ridotta a una merda. C'è un problema immigrazione, questo è ovvio, e non serve che lo dica io. No, oggi io vorrei dire un'altra cosetta. La polizia ha scoperto un appartamento di 50 metri quadrati con dentro 10 uomini, a dormire in mezzo agli scarafaggi, senza acqua calda, senza riscaldamento. Erano irregolari. Sono stati portati tutti in Questura. Chi affittava era un cittadino italiano. Se la cava con una denuncia e 3200 euro di multa. E a me sale lo schifo.