Impresa e sociale: Ambrogino d'Oro a Stefano Achermann

Ambrogini d'Oro a Milano: tra le personalità che ricevono oggi al Teatro dal Verme la massima onorificenza cittadina, 6 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza, figura anche Stefano Achermann, già Cavaliere della Repubblica italiana dal 2017. L'imprenditore e fondatore della società di consulenza Be Consulting è da anni impegnato anche nel sociale. Nato a Roma il 10 giugno 1969, laureato in economia alla Sapienza. E’ sposato con Barbara ed ha 4 bambini: Tommaso, Martina, Nicolò e Leonardo.

Percorso professionale

Sin dall’inizio attivo come imprenditore, nel 1996 è stato cofondatore ed amministratore delegato di E-Finance un “Consulting Start Up” per la consulenza su servizi innovativi a Banche ed Assicurazioni. Dal 1999 al 2001 ha collaborato con McKinsey&Company e dal 2002 al 2005 è stato Partner del Gruppo quotato Reply.

A fine del 2005 è entrato nel Gruppo Capitalia dove è arrivato a ricoprire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Informatica - Società di ICT e Back Office del Gruppo Capitalia - e Responsabile dell’Informatica di Gruppo della Holding Capitalia. Diversi i ruoli ricoperti nel Gruppo bancario tra gli altri: Responsabile della Continuità operativa di Gruppo e Consigliere di amministrazione della Società Kyneste. Nel 2008 ha fondato la società di consulenza Be Consulting parte di un’avventura imprenditoriale più ampia insieme con il Fondo TIP di Giovanni Tamburi. Oggi la Società è il motore di un Gruppo quotato al segmento STAR della Borsa italiana - “Be, Shaping The Future” – di cui Stefano è Amministratore Delegato e principale azionista privato con sedi in Roma, Milano, Londra, Monaco, Francoforte, Vienna, Madrid Varsavia, Bucarest e Kiev. La Società opera nella Consulenza Direzionale per Banche ed Istituzioni Finanziarie. Be è l’unica azienda capace di passare in soli 4 anni tra il 2008 ed il 2013 dalla Black List al segmento STAR della Borsa Italiana. Nel 2018 Be ha superato i 150 milioni di fatturato con oltre 1.600 risorse tra interni e professionisti esterni.

L'impegno nel sociale: i giovani

Stefano è impegnato da diversi anni a favore dei giovani e della possibilità di pari accesso all’educazione per ragazzi di qualsiasi censo od etnia. Nel 2013/2014 ha ideato e promosso il programma “Giovani Leadership e Futuro” per la costituzione di 50 Borse di Studio a favore di giovani con talento che non hanno i mezzi per frequentare scuole di qualità. Il Programma nella sua prima stagione si è concluso con un concerto di 4.500 giovani al Foro Italico della cantante Elisa sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica Italiana. Nel 2015/2016 il Programma è stato rilanciato ed esteso, visto il successo, a tutte le Scuole della Compagnia. Grazie alle buone relazioni con il sistema Bancario Italiano è stato definito e lanciato il primo prestito d’onore per Scuole Superiori. Intesa SanPaolo ed Unicredito hanno sottoscritto convenzioni con le 6 Scuole della Compagnia di Gesù dando possibilità di accesso ad oltre 100 Prestiti d’onore quinquennali per famiglie bisognose di supporto.

Attivita’ civiche per la Città di Milano

Nel luglio del 2018 ha fondato l’Associazione Per Milano di cui è Vice Presidente Esecutivo con il fine di supportare l’Amministrazione della Città e la Caritas Ambrosiana in un programma di tre anni a supporto delle fasce di popolazione con problemi economici, di emarginazione sociale, oggetto di maltrattamenti o colpite da disabilità. Ha ideato, organizzato e gestito lo straordinario Concerto in Duomo della cantante Giorgia per la Città di Milano che si è tenuto il 23.11.2018. Il progetto ha attivato risorse per progetti promossi da Caritas e Comune di Milano per oltre 700.000 euro.