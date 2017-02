Imprese artigiane: Milano, cresce anche l’occupazione

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano - Secondo una elaborazione dell’Ufficio Studi dell’Unione Artigiani di Milano, il capoluogo lombardo ha registrato una crescita del +3,34% di aziende artigiane nel biennio 2014-2016. E ancor meglio hanno fatto le imprese individuali con un +3,64%. “La sola città di Milano - commenta il segretario generale dell’Unione Artigiani di Milano, Marco Accornero - si conferma capitale economica del Paese e, in particolare, dell’artigianato. Questa importante crescita, registrata in una fase ancora difficile per le attività produttive, testimonia la vitalità dell’imprenditoria meneghina. Le ditte a carattere artigiano, al 31 dicembre 2016, hanno superato quota 27mila (27.563) contro le 26.671 di fine 2014, mentre quelle individuali sono passate da 21.563 a 22.348”. Di pari passo, anche dall’Inps arrivano conferme circa l’apprezzabile saldo attivo dei datori di lavoro (6.772 in tutta l’area metropolitana). I soggetti attivi nell’area metropolitana milanese per l’artigianato (titolari e collaboratori) hanno toccato 81.868 unità a fine 2016, contro le 70.458 di due anni prima (+13,9%). Più timido, ma sempre in positivo, l’andamento del numero complessivo delle imprese artigiane riguardante l’Area Metropolitana (ex Provincia di Milano). Le imprese artigiane qui crescono del +0.36%, passando da 43.069 a 43.222, mentre le ditte individuali sfiorano quota 34mila (da 33.744 del 2014 a 33.981 di oggi), segnando un +0.7%. In calo invece, l’attigua Monza-Brianza. A nord di Milano, infatti, le aziende artigiane calano del -1,02% (22.828 nel 2014 contro le 22.596 del 2016), e così fanno anche le imprese individuali, che scendono sotto le 17mila unità: da 17.005 a 16.907 (-0,58%). Una analisi più approfondita delle sole imprese individuali (escluse le società), ben 73.236 tra Milano, Area Metropolitana e Monza-Brianza, mette in evidenza come nell’'artigianato sia diventato fondamentale per la crescita l’apporto dei titolari di origine straniera, tutti con indici positivi, rispetto a quelli italiani, tutti in calo. Nel capoluogo lombardo, gli imprenditori artigiani stranieri crescono nel biennio 2014/16 del +14,84% (8.900 in totale, di cui 7521 uomini e 1379 donne), contro un calo del -2,64% dei colleghi italiani (13.448; 10798 uomini, 2650 donne). Fra gli stranieri, a crescere maggiormente sono le titolari in rosa (+19,91%) contro il 13,95% dei maschi, mentre tra gli italiani risultano più in calo gli uomini (-2,85%) rispetto alle donne (-1,78%). Bilancio nel complesso positivo, con 785 aziende in più nel biennio (22.348 contro le precedenti 21.563) Tra i mestieri individuali più diffusi a Milano, la fa da padrona ancora l’'edilizia (6.154 unità, pari al 27,53%) in crescita del +11,97% nel biennio considerato, seguita dai trasporti (2.921, 13,07%) in calo però del 2,72% e dalla cura della persona (2.169, 9,70%) che sale del +6,98%. La cura del verde è il settore che tra il 2014 e il 2016 evidenza la crescita maggiore (+31,28%, 219 imprese totali), mentre spetta alla metalmeccanica la maglia nera (-26,82%, 424 ditte). Si assiste a un progressivo passaggio dai mestieri produttivi ai servizi. Nell’Area Metropolitana, italiani complessivamente in calo del -1,87% (-2,56% gli uomini, +1,94% le donne), stranieri in crescita +9,77% (uomini +9,21%, donne +13,65%). Sono 237 le ditte in più nel 2016 rispetto al 2014 (33.981 contro 33.744). Sempre l’edilizia al top del numero di imprese con 10.051 ditte (29,58 del totale), seguita dai trasporti (4.265, pari al 12,55%) e dall’impiantistica (3.280, 9,65%). E’ però il settore legno-arredo a segnare il maggior incremento nel biennio con un +32,28% (1285 impese totali), mentre si evidenzia in negativo la chimica (-20,87%, 170 aziende). Nella sola città di Monza, terza in Lombardia per numero di abitanti, le 1849 aziende artigiane individuali vedono una crescita del +10,65% fra gli stranieri (+28,57 donne, +8,11% uomini) e un calo del -2,72% fra gli italiani (+3,11% donne, -4,12% uomini). Sono 531 le imprese edili, in calo del -1,79%, seguite da 199 realtà del settore cura della persona (+6,49%) e da 168 servizi di pulizia (+4,19%). In evidenza la crescita del comparto cura del verde con il +22,73% (solo 25 però le imprese totali), mentre è l’impiantistica a riscontrare il calo peggiore nel biennio (-14,05% per 150 aziende). Situazione sostanzialmente stabile nel biennio, con solo 18 aziende in più nel complesso (1849 contro 1831). In Brianza, le 15.048 ditte individuali artigiane segnano un calo degli italiani pari al -2,25% (-0,11% donne; -2,61% uomini), contro il +7,13 dei titolari di origine straniera (+8,85% donne; +6,87% uomini). Edilizia in pole position tra le imprese con 4.700 realtà (31,23% del totale), seguita dall'’impiantistica (1.667, 11,08%) e dal legno-arredo (1.552, 10,31%). A crescere maggiormente dal 2014 a oggi il settore artistico tradizionale (+37,91%, 320 imprese in totale) seguito a ruota da Itc-elettronica (+32,4%, 614 aziende). In profondo negativo la metalmeccanica (-18,76%, 792 realtà). Nel complesso nel biennio considerato in Brianza si è assistito alla scomparsa di 126 imprese individuali artigiane (15048 contro 15174). In questo caso, si assiste a una trasformazione dell'’artigianato che assume sempre più caratteristiche di innovazione tecnologica rispetto ai mestieri tradizionali. “Questo quadro - conclude Accornero - dimostra in tutta la sua evidenza come anche l’artigianato milanese e brianzolo stia cambiando. L’incidenza sempre maggiore di titolari di origine straniera supplisce al calo costante di quelli italiani, mentre viene sempre più valorizzato il ruolo femminile che dimostra una vocazione imprenditoriale più spiccata rispetto agli uomini. Nel complesso, registriamo un andamento positivo, con una crescita timida ma significativa in un biennio ancora caratterizzato da una persistente crisi”.”