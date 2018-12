Imprese Green, Lombardia prima regione d'Italia

Con 61.650 imprese, la Lombardia è al primo posto in Italia nella graduatoria regionale per numero assoluto di aziende che hanno investito, o investiranno entro l'anno, in tecnologie green. Con 123.380 contratti 'green' stipulati dalle imprese per il 2018, più di un quarto del totale nazionale, la Lombardia è al vertice anche della graduatoria regionale per numero di contratti stipulati o programmati entro l'anno.

Lo rileva GreenItaly 2018, il nono rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere che misura e pesa la forza della green economy nazionale, presentato oggi a Milano, presso la sede di Assolombarda e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Passando dal livello regionale a quello provinciale, è Milano con le sue 21.547 imprese green la provincia più virtuosa della Lombardia. Seconda Brescia con 8.155 imprese, il terzo gradino del podio è occupato da Bergamo a quota 6.884. Seguono Monza e Brianza con 5.514, Varese con 5.115, Como con 3.770 imprese, mentre Pavia si attesta a 2.370. Mantova a quota 2.131, precede Lecco con 1.982 imprese e Cremona con 1.835. Chiudono Sondrio con 1.283 e Lodi con 1.064 imprese che hanno effettuato o hanno in previsione di effettuare eco-investimenti entro l'anno.

L'ottimo risultato della provincia di Milano è confermato anche su scala nazionale: Milano è al secondo posto in Italia nella graduatoria provinciale per numero di imprese green. Più in generale è tutta la regione a confermare ottime performance 'verdi': nella top 20 nazionale delle provincie per numero di imprese che hanno investito o investiranno green entro l'anno, infatti, ci sono anche il sesto posto di Brescia, il decimo di Bergamo, il sedicesimo di Monza e il diciottesimo di Varese.

"A Milano lavorare per l'ambiente significa non solo rispetto delle regole, ma anche capacità di innovazione, competizione e fiducia nel futuro che mobilitano istituzioni, imprese e soggetti del Terzo Settore", commenta Sonia Cantoni, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cariplo. "Fin dal 2003 - continua Cantoni - Fondazione Cariplo ha contribuito a radicare in Lombardia una cultura della sostenibilità a tutto campo, ad affrontare stress e rischi di origine ambientale sempre più pressanti, ma anche a sviluppare nuove opportunità di lavoro, di mercato, di innovazione tecnologica e sociale, di investimento, di competitività dei sistemi territoriali".