Imprese Lombardia, altri 4,8 mld per innovare i processi produttivi

La Giunta di Regione Lombardia, suproposta dell'assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli, ha approvato il rifinanziamento del Bando 'Faber' con ulteriori 4,8 milioni. La decisione si è resa necessaria a parziale copertura delle numerose domande di contributo pervenute per un totale di 477 richieste. Con questi nuovi 4,8 milioni e con i precedenti 6 milioni di euro sono oltre 10 i milioni che l'Esecutivo ha messo a disposizione per ottimizzare e innovare i processi produttivi. "Questo rifinanziamento- ha commentato l'assessore Mattinzoli - dimostra il successo dei nostri bandi: costruiti attraverso il confronto continuo con i territori e le categorie, rispondono nei fatti alle reali esigenze del nostro tessuto produttivo". I destinatari di Faber sono le Micro e Piccole Medie imprese manifatturiere, edili e dell'artigianato che vogliono realizzare investimenti produttivi, incluso l'acquisto di impianti e macchinari inseriti in adeguati programmi di investimento aziendali per ripristinare le condizioni ottimali di produzione; massimizzare l'efficienza nell'utilizzo di fattori produttivi, quali l'energia e l'acqua; ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo lachiusura del ciclo dei materiali.