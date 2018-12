Imprese Storiche: Zini: Collaborazione con eBay strategica per nostre botteghe

Imprese Storiche: Zini: "Collaborazione con eBay strategica per le nostre botteghe"

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Una finestra sulla rete per valorizzare i prodotti delle botteghe storiche. Questa la novità della collaborazione tra il Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano e il portale eBay. Il progetto, che favorisce la digitalizzazione delle eccellenze del territorio, parte a ridosso delle feste natalizie diventando così una grossa opportunità per il mondo del commercio di qualità. “Lanciamo questa iniziativa – spiega il coordinatore del Club Imprese Storiche Alfredo Zini – con due fatti concreti: Il valore delle imprese storiche del Club dipende oggi più che mai dalla capacità degli imprenditori di innovare; è il momento giusto di cambiare, anche col commercio elettronico, anche per le piccole imprese. È una vetrina importante anche per consentire alle nostre botteghe di esportare, anche oltre i paesi europei, prodotti di qualità. Grazie alla partnership con eBay contiamo di far crescere le vendite delle imprese storiche. È un modo per dare la possibilità alle imprese familiari di facilitare il passaggio generazionale. Oggi troppi giovani si allontanano dalle imprese di famiglia, mentre, con strumenti nuovi di promozione e vendita dei prodotti, contiamo di garantire un futuro più solido alle botteghe storiche.