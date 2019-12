In FI congressi "maledetti". Dopo averli fatti, subito annullati

Non c'è pace in Forza Italia. Tutti e 15 i congressi che si sono tenuti in provincia di Milano, da Cinisello Balsamo ad Abbiategrasso, sono stati - secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano - annullati. Si conclude così la vicenda che vedeva opposti da una parte il segretario regionale Massimiliano Salini e dall'altra il segretario provinciale Graziano Musella. Il primo convinto della necessità di iniziare fin da subito quel rinnovamento tanto auspicato e mai arrivato. Il secondo invece alle prese con territori in subbuglio, che spesso devono presentarsi alle elezioni in un momento difficilissimo per il partito di Berlusconi, preso tra le chimere della Lega e il richiamo di Renzi. Insomma, un pasticcio. Così, è successo che mentre Musella invocava la pazienza, Salini è andato avanti come un panzer. I congressi si sono tenuti, salvo poi essere arrivati ai probiviri una ondata di ricorsi. I probiviri, di fatto i "giudici" per i fatti interni al partito, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, si sono espressi qualche giorno fa: tutto annullato. Fumata nera annulla fumata bianca. La formula è di rito, ma prelude a nuove polemiche: "Il collegio dei probiviri accoglie il ricorso e conseguentemente dichiara nulla la convocazione dell'assemblea. Le motivazioni della seguente saranno depositate il 31 gennaio 2020". Insomma, c'è già la data per la prossima puntata della telenovela. O dell'agonia di un partito che proprio non riesce ad avere sussulti di vitalità.

