In Italia 38,7 mln di patentati, Lombardia prima al volante



In Italia ci sono complessivamente 38.731.069 patenti attive. Tra le prime dieci Regioni per presenza di patenti - spiega il ministero dei Trasporti - e' in testa la Lombardia con 6,4 milioni pari al 16,64%, seguita dal Lazio con 3,7 milioni, il 9,67%. Terza la Campania con 3,3 milioni, pari all'8,65%.



A seguire: Veneto (3,3 milioni), Sicilia (3,1), Emilia Romagna (2,9), Piemonte (2,8), Toscana (2,49), Puglia (2,47) e Calabria (1,1 milioni). Guardando alle fasce di eta', il 58,23%, cioe' oltre 22,5 milioni di patenti, appartiene a conducenti tra i 45 anni fino a oltre 65 anni. Circa il 19% dei conducenti e' tra i 35 e i 44 anni, mentre sono il 14% le persone nella fascia tra i 25 e i 34 anni e al di sotto dei 25 anni figurano 870.682 persone, vale a dire l'8% del numero delle patenti totali. Relativamente ai punti patente, sono piu' della meta' (il 54,49%) le persone con il massimo di 30 punti, mentre si attesta al 43,% il numero di persone che hanno tra i 29 e i 20 punti patente. Intorno al 2% il dato relativo a coloro i quali si ritrovano con punti tra 19 e 10 mentre risulta infinitesimale (0,24%) il dato di quelli con un numero esiguo, ossia tra 9 e zero, di punti sulla patente. Sul portale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato ai dati aperti e' online il nuovo dataset relativo alle "Patenti di guida".