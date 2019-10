In libreria 'Credit Management. Ruoli, prassi e processi' di Roberto Daverio

Roberto Giancarlo Daverio firma un nuovo volume dedicato alla figura del credit manager: 'Credit Management. Ruoli, prassi e processi'. Il libro è una vera e propria guida operativa dove vengono descritte le caratteristiche professionali, il percorso per ottenere la certificazione professionale nazionale e i processi operativi del credit management. Non solo, l’autore passa in rassegna le competenze e tutto ciò che c’è da sapere oggi sul mondo del credito. Certo del ruolo di primaria importanza nella gestione aziendale, Daverio illustra criticità e ripercussioni, anche sul piano legale e dell’occupazione, del credit management, arrivando anche a trattare il tema della gestione dei dati sensibili e della privacy.

Mentre nella prima parte del volume viene descritto il valore istituzionale delle associazioni e il ruolo del credit manager, nella seconda si esaminano tutti i ruoli della filiera del credito ponendo particolare attenzione sulle soft skill, dal momento che è impossibile separare il professionista dal suo valore umano. Nella parte conclusiva si affrontano invece i processi aziendali del credito, dall’importanza della compliance normativa fino all’analisi dei Kpi.

Il libro è edito da Ipsoa per la collana “Guide Operative” e segue “Credit Manager Strategico”, sempre dello stesso autore, pubblicato nel 2010.

Roberto Giancarlo Daverio, oltre a essere Presidente ACMI (Associazione Credit Manager Italia) e a rappresentare l’organizzazione in FECMA (Federazione Europea Credit Manager), dal 2006 è in Adecco Italia Holding con il ruolo di Credit Collection Manager e nel 2015 è diventato SME (Subject Matter Expert).