In Lombardia anche la ricerca è capace di emozionare

Oggi sarò brevissimo. Penso di essere un ragazzo fortunato. E vi dico perché. Perché faccio un mestiere affascinante. Perché posso vedere tante cose. Cose belle e cose brutte. Generalmente vi parlo delle brutte, ma oggi vi voglio dire una cosa bella. Sono stato al Teatro alla Scala alla Giornata della Ricerca di Regione Lombardia, alla sua terza edizione. Con me c'era il direttore di Radiolombardia Luca Levati. Credo di poter dire che abbiamo condiviso una emozione. Perché? Perché abbiamo visto ragazzi premiati perché hanno un cervello e lo usano. Abbiamo visto ricercatori dimostrare cose davvero utili. E abbiamo riso, sorriso, ci siamo stupiti. Ecco, il week end è iniziato bene, almeno questa volta. Almeno per me.