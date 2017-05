In ritardo di due anni su Expo. L'incredibile storia dei Caselli

Finalmente tornano alla città di Milano i due Caselli daziari dell’Arco della Pace in piazza Sempione. Riaperti venerdì sera per uno degli eventi cittadini di “Tutto Food”, la carrellata di iniziative ed happening in giro per la città di quella che vorrà essere un nuovo asset milanese - dopo moda e mobile - per il futuro: l’eccellenza culinaria.



I Caselli dell’Arco della Pace un nuovo spazio per la città. Così è stato rappresentato nel corso dell’evento di inaugurazione quest'angolo di Milano, in pieno centro, che per troppi anni è stato abbandonato al degrado e all’incuria.



Ma non è stato tutto così semplice. Come si è arrivati alla serata dell’inaugurazione? È filato tutto liscio questo progetto di restyling? Oppure qualcuno ha messo i bastoni tra le ruote? Sembra proprio di sì, secondo rumors raccolti da Affaritaliani.it. Almeno a sentire chi conosce i protagonisti dell’azienda che ha preso in carico il restyling e la gestione dei caselli, ovvero la Pessina Costruzioni. La stessa Pessina che, secondo la tesi di Report (calunniosa, per l'azienda, tanto che ha querelato il programma), essendo editrice dell'Unità, sarebbe avvantaggiata presso le amministrazioni rosse. Eppure la "giunta amica" di Milano amica non lo è stata affatto. Anzi. A Milano è stata una super giunta rossa, quasi arancione, a bloccare tutto: quella guidata da Giuliano Pisapia e dall’ex vicesindaco Ada Lucia De Cesaris - poi dimessasi nel luglio 2015 - che ha letteralmente stoppato l’opera, facendo saltare tutti i programmi che volevano i nuovi Caselli pronti per Expo 2015. "Rimpastata la giunta, uscita la vicesindaco, e passata Expo 2015, i lavori si sono conclusi. Due anni in ritardo sull'Esposizione Universale, però", si vocifera in giro durante l'inaugurazione.



Ma su che cosa si sono scontrati la giunta rossa e l'editore dell'Unità? Facciamo un passo indietro. I due Caselli sono di proprietà del Demanio, e non del Comune, ed erano stati inseriti in un progetto nazionale risalente al 2013: Valore Paese. Per la parte milanese c’era l’idea di avere anche questo spazio recuperato e utilizzabile in vista dell’esposizione universale del 2015. Il Comune aveva anche lanciato un bando in tempi rapidi all’inizio del 2014. Bando aggiudicato alla Pessina Costruzioni nel febbraio di quello stesso anno. Ci sarebbe stato tutto il tempo per finire i lavori in tempo per Expo. Ma qui arrivano i problemi. Il Comune, su un bene non di sua proprietà, inizia ad eccepire sugli spazi esterni antistanti i Caselli. Il Comune ne rivendicava un esclusivo utilizzo pubblico mentre la Pessina sosteneva che fossero spazi da condividere tra operatore privato e Demanio. Opera bloccata, apertura per Expo saltata, investimento rinviato e degrado prorogato per altri due anni, compreso Expo. Rimpastata la giunta, uscita la De Cesaris si è finalmente trovata un’intesa: gli androni sono stati chiusi con delle vetrate e si è trovato un contemperamento tra pubblico e privato. Da lì, l’ok al completamento dei lavori anche dalla Sovrintendenza. Apertura arrivata a primavera 2017. Due anni dopo.