Inaugurato a Como primo negozio in Italia che offre occupazione a disabili

Inaugurato a Como, alla presenza dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, il primo negozio di una nota catena commerciale leader nel settore calzature e accessori, in cui lavorano persone con disabilita'. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con l'organizzazione senza scopo di lucro 'Cometa' di Como, rientra tra le attivita' del programma 'For and From' che coinvolge 15 negozi e genera oltre 200 posti di lavoro per persone disabili. Il negozio, situato nel cuore commerciale del capoluogo lariano, in via Indipendenza, ha una superficie di 270 metri quadrati distribuiti su tre piani e offre una curata selezione di calzature e accessori di stagioni precedenti di tutti i marchi Inditex a prezzi ridotti. "Ho inaugurato il primo negozio in Italia 'For and From' del gruppo spagnolo Inditex, in cui sono stati assunti 10 ragazzi disabili - ha commentato l'assessore Rizzoli -. E' un progetto sociale molto importante per l'inserimento di ragazzi con abilita' diverse, che iniziano a lavorare in una struttura che speriamo si possa espandere in altre citta' della nostra regione". "La Lombardia - ha proseguito l'assessore - sostiene sia l'impresa sia l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro".

L'obiettivo principale del programma 'For and from' e' creare posti di lavoro per persone con disabilita' in un ambiente favorevole che ne faciliti l'integrazione sociale e promuovere, ove possibile, il loro percorso verso l'assunzione in negozi tradizionali. Questa iniziativa dispone gia' di un totale di 15 negozi che generano 209 posti di lavoro per persone con disabilita'. "Questi ragazzi - ha sottolineato Giovanni Figini, coordinatore didattico della scuola 'Oliver Twist' (Cometa) e liceo artigianale - hanno finalmente la possibilita' di dire, a se stessi e alle loro famiglie, 'ho un lavoro fisso, ho la possibilita' di portare a casa uno stipendio e di formarmi'". "Il lavoro - ha proseguito - e' un grande strumento di realizzazione dell'uomo". Partendo da una donazione iniziale di Inditex per l'allestimento del negozio, il modello diventa auto-sostenibile attraverso la vendita a prezzi ridotti di articoli di stagioni precedenti da parte dell'ente sociale che lo gestisce. Gli utili ottenuti vengono investiti integralmente nei progetti sociali dell'ente coinvolto. In questo modo, la struttura diventa uno spazio commerciale di riferimento per l'inclusione, l'accessibilita' e l'eliminazione di barriere. Una caratteristica del nuovo spazio inaugurato a Como e' l'assenza di barriere: sono state adottate numerose soluzioni tecniche per adattare lo spazio alle varie disabilita' come le etichette in braille, la lettura delle etichette attraverso forme e colori, un arredamento e percorsi adeguati ai clienti con mobilita' ridotta. Oltre a questo negozio 'For and from', Inditex possiede altri quattordici negozi in Spagna, tutti gestiti da organizzazioni sociali specializzate nell'integrazione di persone con disabilita' come Fundacio'n Moli' d'en Puigvert, Confederacio'n Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI), Asociacio'n Pro-Discapacitados Psi'quicos de Alicante (APSA), Moltacte e Fundacio'n Prodis.