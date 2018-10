Incendio a Quarto Oggiaro, il vento sparge gli odori in città

Incendio a Quarto Oggiaro: l'odore si sparge per la zona ovest di Milano

Aria caratterizzata da un forte odore acre questa mattina in tutto il versante ovest della città di Milano: conseguenza dell'incendio scoppiato nella serata di domenica in via Chiasserini, zona Quarto Oggiaro, in un deposito di rifiuti. Stando a quanto riferito da Arpa un vento di debole intensità sta spostando gli odori dell'incendio da nord, dove si trova la ditta andata a fuoco, verso sud.

Nessun pericolo per i cittadini, ma - spiegano dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale - ci vorranno alcuni giorni prima che le fiamme siano completamente domate dai vigili del fuoco, che sono a lavoro ininterrottamente dall'altro ieri. Quello che il vento sta trasportando - si precisa - sono soltanto gli odori, che, a causa della debole intensità, rimangono in basso, anziché essere sollevati.

Già ieri, dalle prime rilevazioni sul posto proprio nei pressi del capannone, non erano state individuate nell'aria sostanze nocive per la salute. I controlli proseguono anche questa mattina, ma i risultati dei campionamenti effettuati con le centraline si avranno giovedì.