I pompieri sono intervenuti per domare un incendio scoppiato nei boschi di Vegonno nel comune di Azzate, nel Varesotto. L'incendio, divampato attorno alle 16 di oggi, ha interessato un'area di circa 400 metri quadrati di bosco "per cause ancora in fase di accertamento".

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con un'autopompa e due fuoristrada. Ora sono in corso le operazioni di bonifica .