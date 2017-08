La Procura di Milano lavora sull'ipotesi del dolo in merito al vasto incendio divampato il 26 luglio all Rottami Metallici Italia, discarica sita ai confini tra Lainate e Arese, non lontana dal centro commerciale. Le esalazioni avevano raggiunto anche Rho e Garbagnate. Il pm Silvia Bonardi ha nominato Massimo Bardazza consulente per approfondire la dinamica dello scoppio.