Milano, incendio alla scuola: "Escluse possibili cause accidentali"

Incendio alla scuola: "Escluse possibili cause accidentali"



Sull'incendio avvenuto ieri nella scuola primaria Pascoli di Milano "stiamo mano a mano escludendo tutte le cause accidentali. Sono state escluse al momento ad esempio malfunzionamento della caldaia, il corto circuito. Ovviamente servono ulteriori accertamenti ma potremmo anche pensare ad altro". Lo ha spiegato la vice sindaco di Milano e assessore all'Educazione, Anna Scavuzzo, a margine di una commissione a Palazzo Marino. La vice sindaco ha spiegato che il Comune e' in attesa che si concludano gli accertamenti "anche se finora si stanno escludendo le diverse possibili cause accidentali".



Inoltre la scuola "non aveva ancora completato tutti gli step della certificazione antincendio" ma disponeva comunque di servizi a norma (estintori e vie di fuga) che hanno consentito l' evacuazione di bambini e docenti. Al momento nella scuola sono state avviate le operazioni di pulizia, ma ci sono stati danni anche all'impianto elettrico per cui al momento non e' previsto un rientro dei bambini domani.