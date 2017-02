Incendio, evacuata scuola di Milano: è "giallo" sulle cause dell'incidente

E' stato un giovane insegnante di educazione motoria a far evacuare i 500 bambini dalla scuola elementare di Milano "Giovanni Pascoli" di via Rasori dove questa mattina si e' sviluppato un incendio. Il maestro ha raccontato che il fumo era pesante ed e' salito fino ai piani superiori. Poi ha detto ai bambini di prendersi per mano e uscire piu' in fretta possibile. Secondo la sua testimonianza nessun bambino e' rimasto intossicato, ma uno solo e' caduto nella fuga. La palestra, da dove sono partite le fiamme si trova al piano sotterraneo: un vano antistante ha le pareti e i mobili carbonizzati. l'Istituto ospita 25 classi e domani restera' chiuso.

Incendio alla primaria, la vicesindaco: "Non capiamo perchè è successo"

"In questo caso cio' che ci mette in difficolta' e' non capire che cosa sia successo perche' per quelle che sono le responsabilita' sulle quali interveniamo normalmente, le escludiamo tutte: non c'e' un'incuria per cui non abbiamo seguito qualche procedura. Su questo punto ci daranno indicazioni polizia e vigili del fuoco". Cosi' la vicesindaco di Milano, Anna Scavuzzo, che si e' recata per un primo sopralluogo presso l'Istituto Giovanni Pascoli dove questa mattina intorno alle 8 si e' sviluppato un incendio, mentre lei, tra l'altro, stava svolgendo un'attivita' con i ragazzi presso un altro plesso della stessa scuola, la media "Mauri".

Secondo quanto riferito dai primi rilievi la vicesindaco esclude che si possa essere trattato di un problema all'impianto elettrico o alla caldaia. "L'evacuazione e' avvenuta in due minuti" ha detto il preside dell'istituto, Mario Uboldi, che ha aggiunto: "Le prime fiamme sono state spente dall'esperto di ginnastica, mentre alcuni bambini erano gia' scesi e usciti dalla scuola". I bambini, 540 in tutto, sono stati quindi raccolti nel cortile: "Hanno solo preso un po' di freddo perche' sono stati portati giu' cosi' com'erano, seguendo le procedure d'emergenza" ha aggiunto la vicesindaco; quindi, una volta arrivati i soccorsi sono state date loro le coperte termiche. "Le maestre sono state bravissime" sottolineano alcuni genitori fuori dalla scuola, dicendo che i bambini erano spaventati, ma le insegnanti hanno mantenuto la calma e li hanno tranquillizzati. L'anno scorso, nel plesso Mauri, che ospita i ragazzi delle medie, si era verificato un allagamento.