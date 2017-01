Incendio in appartamento nel Milanese, morto un anziano



Un incendio si e' sviluppato in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani in via Rosa Luxemburg ad Abbiategrasso (MI). Tra le fiamme e' morto carbonizzato un anziano di 94 anni, mentre la moglie, anche lei 94enne e' rimasta ustionata ed e' stata portata in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano.



In casa c'erano anche la figlia della coppia, 66 anni, e il genero di 67, che e' stato portato all'ospedale di Magenta per le conseguenze dell'intossicazione da fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno rinvenuto tracce di sostanze acceleranti, probabilmente liquidi infiammabili; sul posto ci sono i comandanti di compagnia e stazione dei carabinieri di Abbiategrasso.