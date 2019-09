Incendio stazione Centrale Milano: area dismessa in fiamme

Incendio stazione Centrale Milano: in fiamme area dismessa laterale dove trovano rifugio i senzatetto

Un incendio e' divampato questa mattina presto in via Sammartini, una delle strade laterali nei pressi della Stazione Centrale di Milano. L'allarme e' stato lanciato intorno alle 6.30, quando le fiamme avevano gia' invaso i capannoni dell'ex mercato del pesce. Sul posto sono arrivati i mezzi del 118 e sei automezzi dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per tenere sotto controllo la situazione. Al momento non risultano feriti; si tratta infatti di un'area dismessa dove spesso trovano rifugio senzatetto per la notte.