Incendio in capannone, emerge cadavere carbonizzato. Scuola evacuata

L'incendio a Baranzate

Baranzate, incendio in un capannone: emerge un cadavere carbonizzato

Un corpo completamente carbonizzato e' stato ritrovato durante le operazioni di spegnimento delle fiamme dell'incendio, divampato questa mattina, in un capannone a Baranzate, nel Milanese, all'interno della struttura abbandonata, in un angolo utilizzato come riparo di fortuna delimitato da cartoni. Il luogo e' utilizzato come rifugio da senzatetto che abitualmente utilizzano alcol etilico e materiale di recupero per alimentare piccoli fuochi per riscaldarsi. Sul posto erano infatti presenti numerose bottiglie di alcol vuote. La causa del rogo e' verosimilmente accidentale. E' stata decisa l'autopsia sul cadavere, non ancora identificato. Sul luogo dell'incendio, in via Filzi, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Rho. In via precauzionale, un centinaio di alunni della vicina scuola superiore International School (quelli delle classi esposte al fumo) erano stati fatti spostare nell'atrio dell'istituto.