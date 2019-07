Incendio in centro commerciale, nessun ferito

Attorno alla mezzanotte è scoppiato un incendio all'interno del centro commerciale Coop di via Palmanova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 13 automezzi. Le operazioni di spegnimento dell'incendio si sono prolungate per tutta la notte. Non risultano esserci feriti o intossicati.