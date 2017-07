Incendio in ditta rottami metallici nel Milanese: nessun pericolo



Un nuovo incendio è scoppiato nella periferia di Milano, Questa volta le fiamme sono divampate in una ditta di rottami di Lainate intorno alle 20.30 di ieri. Le fiamme hanno interessato un cumulo di rifiuti tutti di materiale metallico. Le cause sono in corso di accertamento.



Sul posto è subito arrivato il personale dei Carabineri di Rho e naturalmente i vigili del fuoco di Milano e Rho. Il sito e' poco distante dal Centro Commerciale di Arese, che pero' non è stato interessato ne' dalle fiamme ne' dal fumo.



I vigili del fuoco, si legge in una nota del comune di Lainate, coinvolto insieme ad altri comuni dalla alta colonna di fumo che si e' sviluppata per la combustione di materiali altamente infiammabili come la gommapiuma usata per riempire i sedili delle auto, "informano che, al termine delle preliminari verifiche effettuate stanotte, ARPA e NBCR fortunatamente non hanno registrato valori indicativi di rischio ambientale. Non si ravvisa quindi la necessita' di proseguire nelle misure precauzionali indicate nella precedente e sottostante comunicazione".