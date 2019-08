Incendio in palazzina a Vigevano, muore donna 88 anni

Un incendio ha devastato questa mattina una palazzina a Vigevano. L'incendio interessa un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani in via Mentana. Secondo quanto riferisce l'Areu, una donna di 88 anni e' stata uccisa dalle fiamme e ritrovata in un altro luogo. Il fumo ha lungamente impedito l'accesso all'appartamento e i vigili del fuoco sono quindi al lavoro con le maschere e i respiratori di "autoprotezione". La vittima si chiamava Luciana Firpo. L'incendio e' scoppiato intorno alle 9:15 probabilmente a causa di un corto circuito o di un pentolino dimenticato sul fuoco. Esclusa invece la fuga di gas, visto che non c'erano bombole. Il botto che hanno udito i vicini sarebbe dovuto allo scoppio dei vetri. L'anziana ha cercato di mettersi in salvo ma e' stata sopraffatta dal fumo, che l'ha soffocata.