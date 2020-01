Incendio in un box a Sovico in Brianza, 5 ustionati

Cinque persone sono rimaste coinvolte in un incendio divampato all'interno di un box a Sovico (MB), per cause ancora da chiarire. Il fatto e' accaduto intorno alle 13,30 in via Giovanni da Sovico 45. A essere soccorsi sono stati: un uomo di 50 anni, che ha riportato ustioni al volto, alle mani, al torace, e a una gamba, trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda; un uomo di 33 anni con ustioni alle mani, alle gambe e al volto, portato in codice giallo al San Gerardo di Monza. i 49 e 46 anni e una donna di 19. I tre, che hanno inalato fumo, sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Desio. Coinvolti anche due soccorritori di 49 e 46 anni e una vicina di 19 che hanno inalato fumo, e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Desio.