Incendio in una palazzina in viale Monza. Stabile evacuato e traffico in tilt

Incendio in palazzina viale Monza a Milano, stabile evacuato

Un incendio si e' sviluppato intorno a mezzogiorno in un palazzo di 4 piani in Viale Monza 237 a Milano. Le fiamme hanno avuto origine dalla canna fumaria della pizzeria che si trova al piano terra, e sono poi divampate dal sottotetto. Non ci sono feriti ne' intossicati, i condomini sono stati fatto evacuare in via precauzionale. Sul posto sono impegnati vari mezzi dei vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio in viale Monza 237 sono in fase avanzata: i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e sono nella cosiddetta fase di "raffreddamento". Sul posto stanno lavorando sei mezzi. Contrariamente a quanto sembrava inizialmente, ci sono 6 persone ferite lievemente, portate in ospedale in codice verde dagli operatori del 118: fra loro 2 poliziotti e 3 residenti.