Martedì, 7 gennaio 2020 - 07:29:00 Incendio in via Sirte a Milano, evacuato l'Hotel Des Etrangers Bruciata parte della copertura dell'Hotel Des Estrangers, i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti, non risultano feriti

Incendio in via Sirte a Milano, evacuato l'Hotel Des Etrangers "In fiamme a Milano una porzione della copertura dell'Hotel Des Etrangers, di Via Sirte, nel centro città. Evacuata a scopo precauzionale l'intera struttura di otto piani", a riferirlo su Twitter i vigili del fuoco nella serata di lunedì 6 gennaio.