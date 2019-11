Incendio nella notte in sottotetto sui Navigli, due morti a Milano

Un uomo e una donna sono morti questa notte in seguito all'incendio nel sottotetto in uno stabile in zona Navigli a Milano. I vigili del fuoco sono intervenuti in seguito all'allarme lanciato da una vicina; una volta spente le fiamme sono stati ritrovati i cadaveri dei due, mentre una terza persona non ha riportato conseguenze. Un corto circuito: questa, dalle prime informazioni, la causa dell'incendio che questa notte ha provocato la morte di due ragazzi a Milano. Le fiamme sono divampate alle 3:30 circa circa, in via Alzaia Naviglio Grande 156, nell'abitazione al primo piano, in particolare dalla zona del sottotetto. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni nato a La Spezia ed una ragazza milanese di 27: i due sono morti per le gravissime ustioni e l'intossicazione nonostante le operazioni di rianimazione da parte del personale del 118. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estinguere il rogo e hanno fatto i primi accertamenti, che ad ora avvalorano ipotesi di incendio provocato da cortocircuito, escludendo dinamiche dolose e coinvolgimento di terzi. Sul posto i carabinieri di Milano Porta Magenta. Il pm di turno ha disposto l'autopsia dei corpi e il sequestro dell'appartamento.