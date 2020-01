Incendio scuola polizia locale Milano rivendicato da anarchici

Con un volantino pubblicato su alcuni siti antagonisti, gli anarchici hanno rivendicato l'incendio alla scuola della polizia locale divampato il 23 gennaio, a Milano. Il fascicolo d'inchiesta e' dunque passato dal pm di turno Maurizio Ascione al collega Alberto Nobili, che coordina l'antiterrorismo. "E' tempo di mettere in soffitta l'immagine del 'ghisa' che dirige il traffico - si legge in alcuni passaggi della rivendicazione - Da tempo ormai i 'localini' hanno quasi gli stessi poteri delle altre forze repressive (). Azioni come questa mostrano come sia ancora possibile attaccare il potere (). Forze armate e tutori dell'ordine non sono obbiettivi simbolici ma artefici concreti e quotidiani di un sistema mortifero fondato sullo sfruttamento e sullo sterminio sistematico". Il rogo aveva danneggiato un'auto e un furgone, oltre a una tensostruttura nell'area di via Giovanni Battista Boeri.