Incendio e tensioni con la polizia al Cas di Via Aquila, 8 intossicati

Sono otto gli ospiti del Centro di accoglienza straordinaria (Cas) di via Aquila portati in ospedale per una intossicazione, non grave, dovuta a un incendio scoppiato ieri pomeriggio poco dopo le 15, probabilmente per un cortocircuito. In fiamme un materasso, un armadietto e altri elementi di arredo. Il rogo e' stato rapidamente spento dai pompieri. Un uomo che si trovava nella stanza e' rimasto bloccato all' interno ed e' stato salvato tagliando un' inferriata. L'uomo e' stato poi ricoverato all'ospedale di Niguarda in codice giallo. Una trentina di assistiti dopo essere stati visitati sul posto, sono stati spostati in un'altra struttura.

Momenti di tensione durante il trasferimento: uno straniero ha lanciato un sasso contro un mezzo dei pompieri. Tensione anche con la Polizia: una volante, intervenuta a seguito dell'incendio è stata accerchiata da circa 50 immigrati che, dopo aver distrutto l'auto, hanno mandato in ospedale i due agenti che hanno riportato fratture per le quali è stata necessaria ingessatura.