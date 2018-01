Beppe Sala

Inchiesta Expo, Sala: "Indignato e deluso, ma vado avanti"



Inchiesta Expo, il sindaco di Milano Beppe Sala ha esternato tutta la propria amarezza per il modo in cui ha appreso di essere stato rinviato a giudizio parlando a "Siamo italiani", trasmissione di Roberto Poletti in onda sul canale 152 di Intelligo Tv: "“Ho letto la notizia sull'Ansa ma è una follia che qualcosa che dovrebbe essere riservata viene resa pubblica in questo modo. Sono indignato”. Sono pur sempre il sindaco di Milano – ha aggiunto –, forse meritavo di più"

Entrando nel merito del fatto contestato: "Noi dovevamo assegnare questa fornitura del verde per Expo... Ho fatto fare una verifica dei valori a Mm su ogni opera. Il valore era di 6 milioni e l'azienda mi propone uno sconto del 15%, poi come posso sapere che la società aveva comprato le piante con uno sconto? MM aveva fatto una perizia".



“Io sono molto deluso come si svolge il tutto – continua Sala - ma questo non intacca la mia volontà di continuare grande. Aggiungo solo una cosa, come ha detto il sindaco di Livorno, non voglio entrare nel merito delle indagini, ma se andiamo avanti avanti così, ma chi vorrà più fare il sindaco?”